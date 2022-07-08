У Парижі ухвалили угоду про співробітництво з Києвом
Паризька міська рада 8 липня одноголосно ухвалила угоду про співробітництво столиці з Києвом
Про це інформує Європейська Правда.
Зазначається, що угоду було підписано ще у квітні під час візиту міської голови Парижа Анн Ідальго до Києва.
"Київ та Париж тепер пов’язані договором про співпрацю, за який сьогодні вранці Рада одноголосно проголосувала. Париж стоїть поруч з киянами та їхнім муніципалітетом за мир і відбудову української столиці", – прокоментував помічник Ідальго з питань міжнародного співробітництва і франкофонії Арно Нґача.
- Нагадаємо, 8 липня в Україну з візитом прибули сенатори Франції на чолі з головою сенату Франції Жерар Ларше
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