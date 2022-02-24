"Будити Лаврова не збираюся": представник РФ в ООН відмовився відповідати на питання про напад на Україну

Про це Небензя сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.



"На питання я відповідати не планую. Все, що я знаю сьогодні, я вже сказав. Будити міністра Лаврова у цей час не збираюся. Ми сказали вам, що інформацію про те, як розвиваються події, вам нададуть. І не називайте це війною, це називається "спеціальна військова операція на Донбасі", - сказав Небензя.



Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.



У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".



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