Будівництво стіни на кордоні з Калінінградом підтримує майже 64% поляків
63,8% громадян Польщі виступають за будівництво стіни на кордоні з Калінінградською областю Росії, проти виступають 22,8% опитаних, решта – не мають визначеної думки
Про це повідомило видання Radio ZET.
На питання: "На Вашу думку, чи потрібне будівництво тимчасового бар’єру на кордоні з Калінінградською областю?", 27,8% респондентів відповіли "однозначно так". На думку 36% опитаних, це "радше необхідно".
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Відомо, що 3% поляків виступають категорично проти будівництва, а 14,5% респондентів відповіли, що дамба є "скоріше непотрібною". Ще 13,4% респондентів обрали варіант "не знаю/важко відповісти".
Найбільше прихильників будівництва дамби серед виборців провладних партій – 93%. Виборці опозиції розділилися у цьому питанні: 48% підтримують будівництво, 36% – проти, а 16% – не визначилися з відповіддю.
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