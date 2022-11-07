Будівництво стіни на кордоні з Калінінградом підтримує майже 64% поляків

Про це повідомило видання Radio ZET.

На питання: "На Вашу думку, чи потрібне будівництво тимчасового бар’єру на кордоні з Калінінградською областю?", 27,8% респондентів відповіли "однозначно так". На думку 36% опитаних, це "радше необхідно".

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Відомо, що 3% поляків виступають категорично проти будівництва, а 14,5% респондентів відповіли, що дамба є "скоріше непотрібною". Ще 13,4% респондентів обрали варіант "не знаю/важко відповісти".

Найбільше прихильників будівництва дамби серед виборців провладних партій – 93%. Виборці опозиції розділилися у цьому питанні: 48% підтримують будівництво, 36% – проти, а 16% – не визначилися з відповіддю.

4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.

Станом на 14 серпня було відомо, що Республіка Польща працює над концепцією, яка дасть змогу відмовляти росіянам у видачі віз.

1 жовтня євродепутат "запропонував" розділити Калінінградську область РФ між Чехією та Польщею