Євродепутат "запропонував" розділити Калінінградську область РФ між Чехією та Польщею
Чеський євродепутат Томаш Здеховський у своєму твіттері поділився сатиричним жартом, у якому йдеться про поділ російської Калінінградської області між Польщею та Чехією
Про це повідомляє чеське видання iDnes.
Чеський політик перепостив твіт анонімного автора з Польщі.
"Настав час розділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті мали вихід до моря", - йдеться в оригінальному дописі, який супроводжується картою, на якій показано поділ території на дві половини.
Після того, як він поділився цим сатиричним постом, російський новинний сайт назвав його публікацію "реваншистською заявою".
У відповідь Здеховський заявив, що Росія повинна бути готова до того, що, якщо вона намагається анексувати чужу територію на основі сумнівних референдумів, це може спровокувати іронічні дискусії про те, чи варто залишати цій країні Калінінград.
"Я вважаю, що дебати є законними й що Росія повинна дійсно обміркувати свої майбутні міжнародні кроки", - сказав він, нагадавши, що спочатку місто було засноване на честь чеського короля Пршемисла Отакара II.
Він також заявив, що не здивований, що в Росії його пост сприйняли серйозно.
"Я думаю, що росіяни сприймають себе надто серйозно, як з точки зору політики, так і з точки зору міжнародних відносин. Нам потрібно все більше тримати їм дзеркало і показувати, що ми не боїмося їх та їхніх погроз і що ми готові підтримати Україну в її боротьбі за повернення всіх територій", – додав він.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей, підписавши укази про визнання Херсонщини та Запорізької області "незалежними територіями".
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