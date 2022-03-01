Будьте максимально обережними, цю ніч краще провести в укриттях, - Кличко звернувся до киян

Звернення Кличко опублікував у своєму Telegram-каналі.



"Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу. Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями! Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях. Зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення. А також телеканали доступні в кабельних мережах, зі спутника та в онлайн мовленні. Згуртуємося, щоб обороняти наше місто", - сказав Кличко.



Мер також запевнив, що Київ у надійній охороні.



"Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ! Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас! Цього не буде! Разом вистоїмо! Київ – серце України і ми це розуміємо!

Будемо битися! І ми переможемо! Слава Україні!", - йдеться у заяві мера Києва Віталія Кличка.



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