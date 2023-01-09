Про це він повідомив у вечірньому зведенні за 9 січня.

"Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу", - розповів президент.

Він також поділився деталями "дипломатичного марафону" - протягом цього дня Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Чехії, президенткою Словенії, премʼєр-міністром Португалії та прем’єр-міністром Північної Македонії.

"З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки та про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне", - повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що варто очікувати хороших новин.

"Дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового "Рамштайну", й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів", - коментує очільник держави.

Володимир Зеленський провів першу розмову з нещодавно обраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

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