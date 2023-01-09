"Будуть хороші новини": Зеленський обговорив посилення оборонної підтримки з керівниками чотирьох країн
Володимир Зеленський розповів, що Україна інтегрує в оборону нові засоби та техніку, отримані від партнерів, та робить усе можливе аби між домовленістю про підтримку та її застосуванням на полі бою проходило якомога менше часу
Про це він повідомив у вечірньому зведенні за 9 січня.
"Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу", - розповів президент.
Він також поділився деталями "дипломатичного марафону" - протягом цього дня Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Чехії, президенткою Словенії, премʼєр-міністром Португалії та прем’єр-міністром Північної Македонії.
"З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки та про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне", - повідомив Зеленський.
Він також зазначив, що варто очікувати хороших новин.
"Дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового "Рамштайну", й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів", - коментує очільник держави.
- Володимир Зеленський провів першу розмову з нещодавно обраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.
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