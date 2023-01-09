Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії
Володимир Зеленський провів першу розмову з нещодавно обраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар
Про це повідомив Зеленський на офіційному телеграм-каналі.
Як зазначив Зеленський, під час телефонної розмови він обговорив із Наташею Пірц Мусар оборонну співпрацю, а також запросив її долучитися до реалізації формули миру.
"Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", – додав Зеленський.
- Президентські вибори у Словенії в листопаді виграла Наташа Пірц Мусар – юристка, яка раніше представляла інтереси дружини експрезидента США Дональда Трампа, Меланії Трамп.
- 22 грудня Наташа Пірц Мусар на урочистому засіданні парламенту склала присягу президента
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