Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Легендарний військовий льотчик, командир 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка полковник Євген Булацик сказав, що росіяни хочуть знищити нашу авіацію й ППО. До війни в нас було менше літаків, ніж зараз, попри те, що росіяни знищили певну кількість літаків, підкреслив Булацик. Ворог не вперше атакував військовий аеродром Старокостянтинів. Вони хочуть знищити носії, які вдалося адаптувати під ракети Storm Shadow, SCALP. Сподіваюсь, що і Taurus з'являться в наших пілотів. Тому що це більш потужна й далекобійна ракета. Вона буде пекельнішою для Росії, якщо німецький уряд погодить і надасть Україні це озброєння", - підкреслив Ігнат.

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ, Україні потрібно знищувати ворожі тилові редути, щоб знекровити ворога.

"Очевидно, що нам потрібна ця зброя. Нам потрібно знищувати ворожі тилові редути, щоб ворог був знекровлений. Ракети Taurus дозволять нам це робити. Тому вони б'ють по Старокостянтинову. Треба подякувати людям, які бережуть цю техніку", - наголосив Ігнат.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У німецькому Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати цілі на відстані 500 км





