Фото виклав Букінгемський палац у twitter.

На знімку Чарльз III сидить на троні в короні та хутряній мантії та тримає в руках суверен та скіпетр.

"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - йдеться у коментарі до фото.

Одразу після цього Чарльз III оприлюднив спільне фото з королевою-консортом Камілою та подякував усім, хто долучився до святкування коронації.

Автором робіт став королівський фотограф Уго Бернанд.