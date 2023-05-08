Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет Чарльза III після коронації
Букінгемський палац оприлюднив перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації
Фото виклав Букінгемський палац у twitter.
На знімку Чарльз III сидить на троні в короні та хутряній мантії та тримає в руках суверен та скіпетр.
"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - йдеться у коментарі до фото.
Одразу після цього Чарльз III оприлюднив спільне фото з королевою-консортом Камілою та подякував усім, хто долучився до святкування коронації.
Автором робіт став королівський фотограф Уго Бернанд.
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6 травня відбулася коронація нового монарха Великої Британії Чарльза III.
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