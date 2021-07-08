Букмекери назвали фаворита фіналу Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори достатньо обережні у прогнозах на фінальний матч Євро-2020, проте віддають невелику перевагу Англії.

Вони пропонують на перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час коефіцієнт 2,75, а на виграш італійців дають 2,95. Ймовірність нічиєї оцінюють у 3.15.

На перемогу збірної Англії загалом у Євро-2020 дають 1,89, на те, що чемпіоном Європи стане команда Роберто Манчіні - коефіцієнт 2,00.

Фінал Євро-2020 між збірними Італії та Англії відбудеться у Лондоні 11 липня та розпочнеться на стадіоні "Вемблі" о 22:00.

Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.

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