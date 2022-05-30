Були складні перемовини, але ЄС може узгодити шостий пакет санкцій проти РФ уже сьогодні, - Єрмак

Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Навіть попри те, що переговори були складними, Єрмак все ж надіється на позитивне рішення.

"Як повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно ухвалювати, включно з ембарго на російську нафту", – написв голова ОП.

Він додав, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головна мета Росії - розколоти єдність і використати це як слабкість Євросоюзу, а цього не можна допускати.

Нагадаємо, ЄС прибрав з проєкту шостого пакету санкцій заборону на російську трубопровідну нафту, - Reuters

29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти.

Уряди Європейського Союзу 29 травня не змогли домовитися щодо ембарго на російську нафту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb