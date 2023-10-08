"Було відчуття, ніби розмовляю сам із собою": Залужний про переговори з Міллі після вторгнення РФ

Про це пише Washington Wost.

Зазначається, що невдовзі після вторгнення РФ в Україну Залужний зв'язався з генералом Міллі і наголосив на потребі військової допомоги Україні.

За словами українського генерала, під кінець розмови у нього було відчуття, що він "розмовляє сам із собою". Тож Залужний повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень.

"Чесно кажучи, через свою молодість і дурість, я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа", - розповів головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю WР.

ЗМІ пише, що з цього почалися "вирішальні та складні стосунки" між двома військовими командирами, які зрештою особисто зблизилися. Залужний, який обіймав найвищу військову посаду в Україні менш як рік на момент нападу Росії сказав, що покладається на Міллі щодо стратегії та допомоги у забезпеченні зброї України.

"Але стосунки, як і більші зв’язки між Вашингтоном і Києвом під час війни, залишалися напруженими. У той час як офіційні особи США обіцяли продовжувати постачати зброю та розвідувальні дані, щоб тримати Росію в страху, вони іноді обурювалися вимогами України щодо більших і швидших поставок. І хоча українці були вдячні за американську допомогу, вони дратувалися на прохання обмежити удари по російській території", - пише автор статті.

Видання зазначає, що протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою в регулярних телефонних розмовах.

Відставка Міллі 30 вересня ознаменувала кінець робочих відносин, які Залужний назвав "критично важливими для успіхів України на полі бою". Також зазначається, що регулярні підколювання Міллі щодо віку Залужного стали їхнім внутрішнім жартом, ознакою комфорту, який український генерал почав відчувати поруч із Міллі.

"Навіть не уявляю, якби це був хтось інший. Ми дружимо. Це важко уявити. Він старший чоловік, але він крутий. Те, що хтось трохи злиться, це абсолютно нормально", - сказав український генерал.

Також він розповів, що в одній розмові незадовго до вторгнення РФ Міллі перейшов від професійного до особистого. Він запитав Залужного, де буде його родина, поки той командуватиме українськими силами.