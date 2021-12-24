Був великий конфлікт: тренер Ребров поскаржився на босів з ОАЕ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал "Бомбардир"



Ребров зізнався, що конфлікт був пов'язаний з комплектацією складу команди.



"На початковому етапі у мене був конфлікт з "Аль-Айном" великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Тому я був готовий поїхати. Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут зовсім не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все по-іншому", – сказав український тренер.

Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.



Під керівництвом Реброва "Аль-Айн" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату після 10 матчів.