Був великий конфлікт: тренер Ребров поскаржився на босів з ОАЕ
Сергій Ребров, який очолює арабський "Аль-Айн", розповів про конфлікт з керівництвом клубу на старті його роботи
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал "Бомбардир"
Ребров зізнався, що конфлікт був пов'язаний з комплектацією складу команди.
"На початковому етапі у мене був конфлікт з "Аль-Айном" великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Тому я був готовий поїхати. Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут зовсім не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все по-іншому", – сказав український тренер.
Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.
Під керівництвом Реброва "Аль-Айн" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату після 10 матчів.
- 12 жовтня стало відомо, що головний тренер "Аль-Айну" українець Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ.
- 12 листопада президент УАФ Андрій Павелко заявив, що в майбутньому Сергій Ребров стане головним тренером збірної України.
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