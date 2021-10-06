Бюджет отримав майже 3 млн грн надходжень з початку дії податкової амністії

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.



"На сьогодні задекларовано уже 56,5 млн грн в різних валютах. Збір у бюджет склав майже 3 млн", - написав Гетманцев.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав закони про податкову амністію.

НБУ 6 серпня визначив порядок відкриття і ведення поточних рахунків зі спецрежимом використання для проведення добровільного одноразового декларування коштів з 1 вересня.

Міністерство фінансів 30 серпня оприлюднило інструкції з проведення податкової амністії. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb