Бюджетний комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - Гончаренко
Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив рішення про виділення понад 70 млн грн на президентський університет
Про повідомив член комітету, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"На президентський університет виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тис. грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету", – написав він.
- Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет обіцяє професорам Президентського університету зарплати розміром $4 тис.
- Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів з реалізації концепції "Президентський університет"
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