Бюджетний комітет Ради заклав понад 70 млн грн на президентський університет, - Гончаренко

Про повідомив член комітету, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"На президентський університет виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тис. грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету", – написав він.

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет обіцяє професорам Президентського університету зарплати розміром $4 тис.

Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів з реалізації концепції "Президентський університет"