Стало відомо, коли почнуться заняття в університеті Зеленського
Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів з реалізації концепції "Президентський університет"
Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес, передає Еспресо.TV.
"До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів", - повідомляє Урядовий портал.
Читайте також: Імітація всього. Як Зеленський і Шкарлет хочуть списати 7 мільярдів на фейковий університет
Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.
Введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.
Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.
Читайте також: Президентський університет Зеленського - це піар-хід, розрахований на вибори 2024 року, - Волинець
Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.
У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.
Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.
- Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет обіцяє професорам Президентського університету зарплати розміром $4 тис.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе