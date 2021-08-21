Стало відомо, коли почнуться заняття в університеті Зеленського

Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес, передає Еспресо.TV.



"До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів", - повідомляє Урядовий портал.



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Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.



Введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.



Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.



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Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.



У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.



Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет обіцяє професорам Президентського університету зарплати розміром $4 тис.