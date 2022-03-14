Бюро економічної безпеки України вимагає бізнес не завищувати ціни

"Це неприпустимо під час воєнних дій, на фоні падіння купівельної спроможності населення. Тому на сьогодні ми відслідковуємо і відпрацьовуємо кожен такий випадок. Зібрані матеріали спрямовуватимуться до компетентних органів для подальшого вжиття заходів (Державної податкової служби, Держпродспоживслужби, Національної поліції та інших). При визначенні ознак правопорушень, під час відпрацювання фактів встановлення необґрунтовано високих цін, вживатимуться заходи до негайного їх припинення та притягнення винних до визначеної законом відповідальності. Усіх порушників застерігаємо від таких дій", – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник, передає "Еспресо. TV".

З початку березня співробітниками БЕБ отримано 275 повідомлень через спеціально створений телеграм-бот та на пошту. Найбільше повідомлень надійшло із Львівської області - 63, Дніпропетровської – 46, Київської області та м. Києва - 40.

Більшість повідомлень від громадян стосуються завищення цін на проживання та на окремі товари повсякденного вжитку. Крім того, встановлено факти завищення цін на паливо по деяких мережах АЗС.

У кожній області України, БЕБ створено спеціальні групи, якими налагоджено співпрацю з обласними військовими адміністраціями, меріями, Національною поліцією, Держпродспоживслужбою та місцевими підрозділами територіальної оборони. До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час вживаються відповідні заходи, проводиться роз’яснювальна робота.

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