Час панування росіян в Криму добігає кінця, - полковник ЗСУ Селезньов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Я маю погані новини для путінських окупантів, які поки що ще царюють на території тимчасово окупованого Криму. Їх панування в Криму добігає кінця та буде припинене успішним контрнаступом Збройних Сил України. Адже, те що сталось цієї ночі в Джанкої, є свідченням того, що Україна має ресурси для того, щоб завдавати точкових ударів по базах рашистів в Криму", - пояснив Селезньов.



Полковник ЗСУ наголосив, що Джанкой є ключовим транспортним вузлом для російської армії



"Джанкой є ключовим залізничним вузлом для логістики російської армії. Саме через Джанкой проходять всі дороги в Криму. Тому росіяни активно використовують це місто для того, щоб переправляти техніку для війни проти України. Також на території Джанкою знаходиться потужний логістичний хаб", - додав він.

Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калибр НК", які везли залізницею у Джанкої.