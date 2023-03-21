Час панування росіян в Криму добігає кінця, - полковник ЗСУ Селезньов
Полковник ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що найближчим часом Україна зможе провести успішний контрнаступ, що дозволить звільнити окупований Крим
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я маю погані новини для путінських окупантів, які поки що ще царюють на території тимчасово окупованого Криму. Їх панування в Криму добігає кінця та буде припинене успішним контрнаступом Збройних Сил України. Адже, те що сталось цієї ночі в Джанкої, є свідченням того, що Україна має ресурси для того, щоб завдавати точкових ударів по базах рашистів в Криму", - пояснив Селезньов.
Полковник ЗСУ наголосив, що Джанкой є ключовим транспортним вузлом для російської армії
"Джанкой є ключовим залізничним вузлом для логістики російської армії. Саме через Джанкой проходять всі дороги в Криму. Тому росіяни активно використовують це місто для того, щоб переправляти техніку для війни проти України. Також на території Джанкою знаходиться потужний логістичний хаб", - додав він.
- Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про знищення російських крилатих ракет "Калибр НК", які везли залізницею у Джанкої.
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