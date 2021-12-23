Час покінчити з постійними спробами Путіна дестабілізувати безпеку в Європі, - Міноборони Естонії
Голова міністерства оборони Естонії Калле Лаанет закликав зупинити спроби режиму Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та підкорити суверенні держави своєму впливу
Про це він заявив під час зустрічі з міністрами оборони Латвії та Литви, повідомляє Delfi.
”Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку сепаратистських регіонів Донецька та Луганська та окупацію Криму”, - сказав міністр оборони Лаанет.
Він додав, що слід покінчити з постійним спробам режиму Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та в інших частинах світу, намагаючись підпорядкувати суверенні держави своїй сфері впливу.
За словами міністра оборони Естонії, дипломатичні переговори з Москвою не призвели до деескалації ситуації, а Росія продовжує зводити свої війська до кордону з Україною.
Естонія подарує Україні систему польових шпиталів Role 2 та продовжить тісне співробітництво додатково через Кайтселійт (добровольчі воєнізовані формування в Естонії), на спільних військових навчаннях, у кіберсфері та підготовці українських військових.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва, Латвія та Естонія готові передати військову допомогу Україні.
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