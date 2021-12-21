Країни Балтії готові надати військову допомогу Україні, - міністр оборони Литви

Про це повідомляє видання Delfi.



Анушаускас заявив про готовність надання Україні військово-польового шпиталю та тепловізорів.



"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. Але що допомога буде надана, це факт", - заявив міністр оборони Литви.



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Також сторони обговорили дестабілізуючу поведінку Росії в регіоні та у всій Європі.

"Ми дійшли єдиної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону - це грізна спроба націлитись на суверенітет членства в НАТО України", - відзначив Анушаускас.

За словами очільника Міноборони Естонії Калле Лаанета, Росія продовжує стягувати війська біля кордонів України й висуває "абсурдні" вимоги.

Як відзначив міністр оборони Артіс Пабрікс, Україна продовжує захищати інтереси Європи та вимагає право особисто обирати свою долю, що, зі свого боку, нагадує історію країн Балтії.