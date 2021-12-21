Країни Балтії готові надати військову допомогу Україні, - міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва, Латвія та Естонія готові передати військову допомогу Україні
Про це повідомляє видання Delfi.
Анушаускас заявив про готовність надання Україні військово-польового шпиталю та тепловізорів.
"Допомога найрізноманітніша - і військова, і невійськова. Але що допомога буде надана, це факт", - заявив міністр оборони Литви.
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Також сторони обговорили дестабілізуючу поведінку Росії в регіоні та у всій Європі.
"Ми дійшли єдиної думки, що останні дії Росії, особливо концентрація збройних сил поблизу українського кордону - це грізна спроба націлитись на суверенітет членства в НАТО України", - відзначив Анушаускас.
За словами очільника Міноборони Естонії Калле Лаанета, Росія продовжує стягувати війська біля кордонів України й висуває "абсурдні" вимоги.
Як відзначив міністр оборони Артіс Пабрікс, Україна продовжує захищати інтереси Європи та вимагає право особисто обирати свою долю, що, зі свого боку, нагадує історію країн Балтії.
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