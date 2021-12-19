Литва готова передати Україні летальну зброю

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова, зокрема, передати Україні летальну зброю", – заявив Анушаускас.

Він не уточнив про яку зброю йдеться.



"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", – сказав міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країні потрібна летальна зброя для оборони від РФ.