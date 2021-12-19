Литва готова передати Україні летальну зброю
Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі можливого вторгнення Росії
Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.
"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова, зокрема, передати Україні летальну зброю", – заявив Анушаускас.
Він не уточнив про яку зброю йдеться.
"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", – сказав міністр.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країні потрібна летальна зброя для оборони від РФ.
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