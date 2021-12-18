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"Захищатись ми будемо самі": Україні потрібна не лише оборонна, а й наступальна зброя, - Резніков

18 грудня, 2021 субота
22:31
Новини Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, Україна буде сама захищатися в разі вторгнення Росії

Про це він сказав на спільному брифінгу з Міністром оборони Данії Тріне Брамсен, передає пресслужба МОУ.

За його словами, для стримування агресії РФ Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона повинна містити в собі озброєння і технології, що не дозволить Росії почати наступ.

"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Резніков.

Він висловив думку, що в Кремлі знаходяться люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.

"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.

За його словами, Україні потрібні засоби кіберзахисту, радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.

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