"Захищатись ми будемо самі": Україні потрібна не лише оборонна, а й наступальна зброя, - Резніков

Про це він сказав на спільному брифінгу з Міністром оборони Данії Тріне Брамсен, передає пресслужба МОУ.

За його словами, для стримування агресії РФ Україні потрібна реальна допомога від країн НАТО і ЄС. Вона повинна містити в собі озброєння і технології, що не дозволить Росії почати наступ.

"Озброєнням, маю на увазі, не тільки оборонного характеру, а й наступального", - підкреслив Резніков.

Він висловив думку, що в Кремлі знаходяться люди, які дуже добре вміють оцінювати фінансові ризики. Якщо в Москві будуть розуміти, що ціна вторгнення в Україну непомірна, то відмовляться від цих планів.

"Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головна допомога зброєю Збройним силам України. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам", - сказав Резніков.

За його словами, Україні потрібні засоби кіберзахисту, радіоелектронної боротьби та розвідки, протиракетні комплекси та обладнання для посилення флоту.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія навряд чи відправить війська до України в разі вторгнення РФ.