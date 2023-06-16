Частина еліт Ірану бачить в поразці РФ загрозу для себе, - сходознавець Семиволос
Іранські еліти, пов'язані з РФ, оцінюють цю війну в Україні вже через призму своєї безпеки і небезпек, які чатують на них і бачать загрозу для себе
Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.
"Є великий сумнів, що вони тверезо оцінюють своє майбутнє. У якийсь момент, коли ти сильно прив'язуєшся до Росії, то у тебе виникає відчуття, що поразка Росії означатиме поразку всіх. Щось таке відбувається в мізках частини іранських еліт, яка зв'язала себе з росіянами. Вони оцінюють цю війну вже через призму своєї безпеки і небезпек, які чатують на них", - зазначив він.
Семиволос також прокоментував інформацію щодо будівництва заводу з виробництва іранських дронів у російському Татарстані.
"Щодо заводу - це не перший завод дронів, побудований за допомогою інших близькосхідних країн. Він має в 2024 році, але якщо запровадити додаткові санкції і обмежити можливості постачання систем для цих дронів, то очевидно цей завод не вийде на промислову потужність. Врешті-решт, всяке може бути з цим заводом - може вибухнути чи ще щось. Загроза існує, вона реальна", - додав експерт-міжнародник.
Він додав, що співпраця між Іраном та РФ у цьому напрямку доволі потужна.
"Іранці не збираються її зупиняти, оскільки частина з них бачить в цьому екзистенційну загрозу. З цим треба щось робити і не тільки Україні, а й американцям, європейцям і всім іншим. Питання Ірану найближчим часом буде виходити все більше і більше на перші шпальти порядку денного", - підсумував Семиволос.
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
- За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні.
- За даними ЗМІ, західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року.
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