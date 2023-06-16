Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

"Є великий сумнів, що вони тверезо оцінюють своє майбутнє. У якийсь момент, коли ти сильно прив'язуєшся до Росії, то у тебе виникає відчуття, що поразка Росії означатиме поразку всіх. Щось таке відбувається в мізках частини іранських еліт, яка зв'язала себе з росіянами. Вони оцінюють цю війну вже через призму своєї безпеки і небезпек, які чатують на них", - зазначив він.

Семиволос також прокоментував інформацію щодо будівництва заводу з виробництва іранських дронів у російському Татарстані.

"Щодо заводу - це не перший завод дронів, побудований за допомогою інших близькосхідних країн. Він має в 2024 році, але якщо запровадити додаткові санкції і обмежити можливості постачання систем для цих дронів, то очевидно цей завод не вийде на промислову потужність. Врешті-решт, всяке може бути з цим заводом - може вибухнути чи ще щось. Загроза існує, вона реальна", - додав експерт-міжнародник.

Він додав, що співпраця між Іраном та РФ у цьому напрямку доволі потужна.

"Іранці не збираються її зупиняти, оскільки частина з них бачить в цьому екзистенційну загрозу. З цим треба щось робити і не тільки Україні, а й американцям, європейцям і всім іншим. Питання Ірану найближчим часом буде виходити все більше і більше на перші шпальти порядку денного", - підсумував Семиволос.