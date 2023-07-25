Про це передає LRT.

"Наразі у штабі служать п'ять литовських офіцерів. П'ять людей окупують якісь території? Виглядає смішно. Зрозуміємо, що дезінформація – це частина інформаційної війни", - заявив міністр оборони Литви.

Це меседж для внутрішньої аудиторії Росії, наголосив Анушаускас.

Заява Путіна про "захоплення західних регіонів України"

Зазначимо, у 2014 році Литва, Польща та Україна створили спільний військовий підрозділ – Бригаду Великого гетьмана Костянтина Острозького, яка покликана зміцнити стратегічне партнерство країн та допомогти Україні реформуватися відповідно до принципів НАТО.

21 липня Путін заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації заходу України. Також він стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна", і що Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Тоді прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на це, зазначивши, що через слова Володимира Путіна, посла РФ викличуть до міністерства закордонних справ. Пізніше, після зустрічі з послом Росії Сергієм Андрєєвим, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що країна очікує збільшення кількості провокацій з боку РФ.

А голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас назвав подібні звинувачення "повним абсурдом".