Частина України з дощами та грозами, подекуди град: Наталка Діденко про погоду в перші вихідні осені

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Початок осені, вересень-дебютант принесе свіже повітря, без спеки.

Найсвіжіше буде на заході

2 вересня, у суботу, локальні дощі походитимуть по західній частині України.

У також неділю в західних областях дощі та грози. Обіцяють сильнішу активність, місцями очікують навіть зливи та град. Температура повітря там подекуди опуститься до +18...+20 °C.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На решті території тепліша погода

Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

У суботу у всіх регіонах України, окрім західного, очікується суха та малохмарна погода. Лише 3 вересня опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини.

Найближчими вихідними температура повітря становитиме +20...+26 °C, на півдні та південному сході до +29 °C.

У столиці також дощитиме

У суботу буде сухо, а 3 вересня місцями в Київській області короткочасні дощі.

Температура повітря близько +25 °C, суттєво не зміниться. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2-4 вересня.