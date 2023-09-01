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Частина України з дощами та грозами, подекуди град: Наталка Діденко про погоду в перші вихідні осені

1 вересня, 2023 п'ятниця
13:34
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Цими вихідними 2 та 3 вересня в Україні прогнозують переважно суху, малохмарну погоду, проте будуть і дощі з грозами та шквалами

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Початок осені, вересень-дебютант принесе свіже повітря, без спеки.

Найсвіжіше буде на заході

2 вересня, у суботу, локальні дощі походитимуть по західній частині України.

У також неділю в західних областях дощі та грози. Обіцяють сильнішу активність, місцями очікують навіть зливи та град. Температура повітря там подекуди опуститься до +18...+20 °C.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На решті території тепліша погода

Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

У суботу у всіх регіонах України, окрім західного, очікується суха та малохмарна погода. Лише 3 вересня опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини.

Найближчими вихідними температура повітря становитиме +20...+26 °C, на півдні та південному сході до +29 °C.

У столиці також дощитиме

У суботу буде сухо, а 3 вересня місцями в Київській області короткочасні дощі.

Температура повітря близько +25 °C, суттєво не зміниться. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2-4 вересня.

  • Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря.
  • 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
  • Загалом за чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів.
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