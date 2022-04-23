Частина українських біженців повертаються до України з Польщі, щоб відзначити Великдень

Про це пише Thefirstnews.



Впродовж останніх двох днів, 22 та 21 квітня, більше українців покинуло Польщу, ніж прибуло до Польщі. Про це повідомив у суботу, 23 квітня, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шафернакер.



За його словами, понад 19 900 біженців з України в'їхали в Польщу в четвер, а понад 23 600 виїхали додому. За словами Шефернакера, у п’ятницю різниця збільшилася: 17 752 українці прибули до Польщі, а 23 833 повернулися до своєї країни.



Деякі з цих людей повернулися до своїх домівок, до своїх сімей на Великдень, додав він. Він також зазначив, що багато українців, які поверталися на Великдень, сказали, що не знають, чи залишаться вдома, чи повернуться до Польщі, оскільки це залежить від війни, що триває.



23 квітня в Прикордонній службі країни повідомили, що з початку війни в Україні Польща прийняла понад 2,9 млн біженців.



До Італії прибуло понад 99 тисяч біженців з України. Також у Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb