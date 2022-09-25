Часткова мобілізація у РФ має тектонічний вплив, немов величезний землетрус у політиці Росії, - дипломат Метью Брайза
Директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр. Метью Брайза зазначив, що дії Путіна зводяться до чіткого розуміння самим Путіним, що він таки програв
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Часткова мобілізація в Росії має тектонічний вплив, немов величезний землетрус у політиці Росії, тому що досі молодь в Санкт-Петербурзі взагалі не відчувала, що йде війна. Воювати погоджувались представники певних економічно упосліджених та віддалених регіонів Росії. Нині ж війна стукає у двері до кожного, і рівень її непопулярності серед росіян зашкалює", - зауважив Брайза.
Дипломат також додав, що псевдореферендуми на окупованих українських територіях – це ознака відчаю Путіна в передчутті свого програшу.
"Путін ніколи б не проводив референдуми за умов неповного російського контролю над Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями, адже це дуже ризиковано. Звичайно результати підтасують, і ніхто у світі, крім таких країн як Нікарагуа, Північна Корея та Сирія, не розглядатиме питання легітимності такого явного фальсифікату", - пояснив Брайза.
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