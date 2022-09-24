Про це йдеться в указі глави держави.

Відповідно до поправок, запроваджується покарання до 10 років позбавлення волі для військових за добровільне здавання в полон та до 15 років позбавлення волі за дезертирство в період мобілізації чи воєнного часу. Мародерство у воєнний час каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років.

Також, згідно зі змінами, періоди мобілізації та воєнного стану визнаються «обтяжливими обставинами при скоєнні злочинів».

Норми, що діяли раніше, передбачали, що до таких обставин належало вчинення злочину в умовах збройного конфлікту або військових дій.

Згідно з новим законом, до обтяжувальних обставин додалося скоєння злочину в період мобілізації, воєнного стану, а також у воєнний час.

Крім того, Путін підписав закон про спрощене надання російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження військової служби.

Вони зможуть звернутися з заявами про приймання в російське громадянство без надання посвідки на проживання та без проживання в РФ безперервно протягом 5 років.

При цьому перший контракт про проходження військової служби вони можуть укласти на 1 рік (раніше мінімальний термін такого контракту був 5 років).

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Казахстан також заявив, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

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