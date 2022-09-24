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До 15 років за дезертирство: Путін підписав зміни до кримінального кодексу після оголошення мобілізації

24 вересня, 2022 субота
17:31
Світ путін

Путін підписав закони про позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях, за добровільну здачу в полон, за дезертирство та неявку військовослужбовців на службу за призовом

Про це йдеться в указі глави держави.

Відповідно до поправок, запроваджується покарання до 10 років позбавлення волі для військових за добровільне здавання в полон та до 15 років позбавлення волі за дезертирство в період мобілізації чи воєнного часу. Мародерство у воєнний час каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років.

Також, згідно зі змінами, періоди мобілізації та воєнного стану визнаються «обтяжливими обставинами при скоєнні злочинів».

Норми, що діяли раніше, передбачали, що до таких обставин належало вчинення злочину в умовах збройного конфлікту або військових дій.

Згідно з новим законом, до обтяжувальних обставин додалося скоєння злочину в період мобілізації, воєнного стану, а також у воєнний час.

Крім того, Путін підписав закон про спрощене надання російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження військової служби.

Вони зможуть звернутися з заявами про приймання в російське громадянство без надання посвідки на проживання та без проживання в РФ безперервно протягом 5 років.

При цьому перший контракт про проходження військової служби вони можуть укласти на 1 рік (раніше мінімальний термін такого контракту був 5 років).

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Новини
Росія
Володимир Путін
мобілізація
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