"Чекаємо золоті медалі": військові відреагували на повернення Ярмоленка в "Динамо"
Українські військові записала відеозвернення до вінгера Андрія Ярмоленка, який повернувся у "Динамо"
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний інстаграм "Динамо".
"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому! Вболівальники "Динамо Київ" вже зачекались на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Ми чекаємо золоті медалі у Києві й Лігу чемпіонів. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Україні!", - сказали українські військові.
Що відомо про Андрія Ярмоленка
Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.
Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.
Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.
- У вівторок, 27 червня, український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо".
- 8 липня Ярмоленко відзначився голом в товариській грі проти австрійського "Вольфсбергера".
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