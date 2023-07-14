"Чекаємо золоті медалі": військові відреагували на повернення Ярмоленка в "Динамо"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний інстаграм "Динамо".

"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому! Вболівальники "Динамо Київ" вже зачекались на тебе і дуже раді твоєму поверненню. Ми чекаємо золоті медалі у Києві й Лігу чемпіонів. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Україні!", - сказали українські військові.

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.