Чехія готова прийняти біженців з України в разі ескалації агресії РФ, - прем'єр-міністр Фіала

Про це повідомляє пресцентр уряду Чехії.



"Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України", - зазначив Петр Фіала.



Він також висловив надію на дипломатичне вирішення конфлікту.



"Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом", - наголосив чеський прем'єр після засідання Радбезу країни.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 прем'єр Чехії Фіала висловив підтримку Україні та відкинув будь-яку агресію Росії.

Чехія планує продовжити постачати Україні зброю.

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