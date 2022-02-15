Чехія готова прийняти біженців з України в разі ескалації агресії РФ, - прем'єр-міністр Фіала
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в разі загострення російської агресії країна готова прийняти будь-яку кількість біженців з України
Про це повідомляє пресцентр уряду Чехії.
"Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України", - зазначив Петр Фіала.
Він також висловив надію на дипломатичне вирішення конфлікту.
"Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом", - наголосив чеський прем'єр після засідання Радбезу країни.
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