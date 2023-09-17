Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з урядовою делегацією Чеської Республіки, де висловив вдячність Чехії за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній.

"З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, легкові автомобілі, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на зустрічі було обговорено питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проектів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики.

Учасники зустрічі підтвердили взаємний інтерес щодо дослідження коридору газотранспортної мережі України, Словаччини і Чехії для транспортування водню, його використання для промисловості та інших споживачів цих країн і надалі - Німеччини.

Сторони також обговорили перспективи співпраці в атомній галузі і взаємодію на міжнародному рівні задля забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.