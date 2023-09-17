Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору
За час великої війни з Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн для поточних потреб енергетичних компаній
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з урядовою делегацією Чеської Республіки, де висловив вдячність Чехії за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній.
"З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, легкові автомобілі, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, на зустрічі було обговорено питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проектів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики.
Учасники зустрічі підтвердили взаємний інтерес щодо дослідження коридору газотранспортної мережі України, Словаччини і Чехії для транспортування водню, його використання для промисловості та інших споживачів цих країн і надалі - Німеччини.
Сторони також обговорили перспективи співпраці в атомній галузі і взаємодію на міжнародному рівні задля забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.
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Чехія готова допомогти Україні з проведенням парламентських та президентських виборів у 2024 році: для цього українська сторона повинна звернутися з відповідним запитом.
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