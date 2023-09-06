Чехія готова допомогти Україні з проведенням виборів у 2024 році

Про це інформує Euractiv, посилаючись на слова речника міністерства закордонних справ Чехії Даніеля Дрейка.

"Організація виборів в умовах військової агресії Росії проти України регулюється українським законодавством і, якими б складними вони (вибори, - ред.) не були, ми вважаємо, що їх можна буде організувати наступного року", - сказав Дрейк.

За словами речника, Чехія готова підтримати Україну у цьому питанні, проте якою буде форма допомоги, залежить від українського запиту. Він додав, що наразі запитів від України не надходило.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив готовність країни надати допомогу.

"Загалом, організація виборів - це справа країни, в якій вони проводяться. Якщо Україна звернеться до ЄС з конкретним проханням, ЄС серйозно займеться цим питанням", - заявив речник Єврокомісії Петер Стано, додавши, що Україна ще не зверталася до Єврокомісії з цього приводу.

Вибори в Україні під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджував, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні, а голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ. Водночас голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк пояснила, що проведення загальнодержавних українських виборів у жовтні 2023 року неможливе, тому вони відбудуться лише після закінчення війни.

27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що для проведення виборів в умовах воєнного стану потрібні зміни до законодавства, іноземне фінансування та спостерігачі у зонах бойових дій, а також технічна можливість волевиявлення виборців, що перебувають закордоном або мобілізовані до війська.

29 серпня сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році. Натомість німецька сторона висловлює підтримку проведенню виборів в Україні як прояву демократичних цінностей, але уникає прямих висловлювань про те, чи буде вона впливати на Київ щодо організації голосування в ситуації війни з РФ.