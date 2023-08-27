Вибори під час війни: Зеленський назвав 4 головні умови

Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що ввечері у неділю, 27 серпня 2023 року, вийшло в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

За його словами, самі такі думки були висловлені ним у спілкуванні з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, що публічно виступив у пресі на користь проведення в Україні виборів навіть попри дію правового режиму воєнного стану.

Читайте також: Я запропоную Верховній Раді прирівняти корупцію під час війни до державної зради, - Зеленський

"Якщо наші парламентарі готові, тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства - у Виборчий кодекс. Й зробити це швидко. Раз", - почав перераховвати необхідні умови президент.

Читайте також: Окремі стратегічні енергетичні підприємства треба повернути державі, - Зеленський

"Я сказав йому (Грему - ред.): "Ви готові дати нам 5 млрд? Тому що я не людина, яка займається "бруківкою". І мені здається, що саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час, а у військовий час я не знаю, що це за сума", - продовжив Зеленський.

Читайте також: Для перевірки бізнесу залишиться лише один орган, - Зеленський

Таку фінансову підтримку на проведення виборів, наголосив глава держави, Україні можуть надати США та Європа.

"Проводити вибори в кредит я не буду. Забирати гроші від збройних сил і давати їх на вибори також не буду", - заявив Зеленський.

Окрім того, "спостерігачі повинні бути в окопах" й можливість проголосувати мають отримати усі 7 млн українських біженців закордоном.

Тільки в такому разі, як вважає Зеленський, результати волевиявлення громадян України можна буде оцінити як легітимні.

"Я б хотів провести вибори. Чесно", - сказав Зеленський.

Як підсумував чинний український президент, йому не хотілося б, аби про нього склалося враження як про того, хто тримається за владу й виступає проти виборів.

Коли в Україні повинні бути наступні вибори: парламентські та президентські

За звичайних умов:



вибори народних депутатів - остання неділя жовтня 2023 року, тобто 29 жовтня,

вибори глави держави - перший тур не пізніше 31 березня 2024 року.