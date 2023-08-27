Для перевірки бізнесу залишиться лише один орган, - Зеленський

Про це глава держави заявив в інтерв'ю, що ввечері у неділю, 27 серпня 2023 року, вийшло в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

Повністю відмовитися від перевірок бізнесу, навіть під час війни, Україна не може, оскільки це є одностайною вимогою міжнародних та європейських фінансових структур. Тож, за словами Зеленського, було обрано компромісний варіант - лишити тільки один перевіряючий орган. Який саме, зараз вирішують підприємці.

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"Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми з вами оберемо і зробимо зміни у законодавстві, що тільки один орган має перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили", - переповів свою домовленість з підприємцями президент Зеленський.

Наразі, як сказав глава держави, "наш бізнес повинен запропонувати, що це буде за орган, яка ця людина".

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Своєю чергою, як наголосив президент, український бізнес теж повинен дотримуватися правових норм й не давати хабарів та сплачувати податки.

При цьому ухилення бізнесу від оподаткування під виглядом допомоги ЗСУ президент назвав "нечесним".