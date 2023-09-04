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У Німеччині заявили, що вибори в Україні важливі, але зараз не найголовніші

4 вересня, 2023 понедiлок
15:14
Суспільство Німеччина

Німецька сторона висловлює підтримку проведенню виборів в Україні як прояву демократичних цінностей, але уникає прямих висловлювань про те, чи буде вона впливати на Київ щодо організації голосування в ситуації війни з РФ

Про це інформує Укрінформ.

У понеділок, 4 вересня, на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина не тиснутиме на Україну щодо виборів

"В принципі, ми вважаємо правильними цінності демократичного волевиявлення і виборів, але треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні. Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли б натиснути на Україну", – сказав Гебештрайт. 

Речник наголосив, що наша країна вже понад 18 місяців бореться за свої землі у повномасштабній війні РФ: "Вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі – найголовніше питання".

Вибори в Україні під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджував, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Натомість сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк пояснила, що проведення загальнодержавних українських виборів у жовтні 2023 року неможливе, тому вони відбудуться лише після закінчення війни.

27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що для проведення виборів в умовах воєнного стану потрібні зміни до законодавства, іноземне фінансування та спостерігачі у зонах бойових дій, а також технічна можливість волевиявлення виборців, що перебувають закордоном або мобілізовані до війська.

29 серпня сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році. 

Світ
вибори
політика
вибори президента
Німеччина
Війна з Росією
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