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Вибори в Україні: Сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні

29 серпня, 2023 вiвторок
02:48
Війна з Росією вибори

Сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році

Про це Ліндсі Грем написав у twitter.

Американський парламентар зазначив, що проведення демократичних виборів у воєнний час розглядатиметься як сміливе та значуще рішення президента Зеленського та народу України.

"Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни. Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як підтримка демократії та свободи", - написав Грем.

Він додав, що розуміє, що український парламент має внести зміни до законодавства, та що умови безпеки для проведення виборів будуть складними.

"Я не можу придумати кращої інвестиції для стабільності Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній демократії, заснованій на верховенстві права. Я б закликав усіх союзників України допомогти надати фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль", - заявив сенатор.

Відзначимо, що за звичайних умов вибори народних депутатів мали б відбутись у останню неділю жовтня 2023 року, тобто 29 жовтня. Вибори президента – перший тур не пізніше 31 березня 2024 року.

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджував, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Натомість сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк пояснила, що проведення загальнодержавних українських виборів у жовтні 2023 року неможливе, тому вони відбудуться лише після закінчення війни.

27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що для проведення виборів в умовах воєнного стану потрібні зміни до законодавства, іноземне фінансування та спостерігачі у зонах бойових дій, а також технічна можливість волевиявлення виборців, що перебувають закордоном або мобілізовані до війська

Україна
вибори
США
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