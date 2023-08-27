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У "Слузі Народу" розповіли, коли відбудуться найближчі загальнодержавні вибори

27 серпня, 2023 неділя
14:52
Суспільство Олена Шуляк

Проведення загальнодержавних українських виборів у жовтні 2023 року неможливе, тому вони відбудуться лише після закінчення війни

Про це заявила народна депутатка та голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "У ліжку".

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається", - наголосила Шуляк.

Також нардепка додала, що 8 мільйонів українців знаходяться за кордоном та не можуть проголосувати. До того ж, як зазначила очільника "Слуги народу", частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

"Моя позиція проста: говорити про вибори під час війни - це кощунство.  Зараз війна, концентрація одна - перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати законом про перші післявоєнні вибори", - заявила Шуляк.

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджував, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Натомість сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

Верховна Рада
вибори
політика
вибори президента
Слуга народу
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