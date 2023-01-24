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Головна Світ Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України

Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України

24 січня, 2023 вiвторок
17:58
Світ Leopard 2

Чехія не хоче відмовлятися від основних бойових танків Leopard 2 на користь України, пояснюючи це тим, що вони можуть знадобитись їй самій

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Welt.

"Зараз неможливо відправити Leopard, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", — сказав очільник кряду.

Минулого року Чехія надала Україні десятки основних бойових танків Т-72 радянського виробництва. Федеральний уряд Німеччини натомість пообіцяв Празі 14 танків Leopard 2 і одну броньовану евакуаційну машину в межах так званого кільцевого обміну. Перший Leopard булодоставлено у грудні 2022 року.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.
  • 24 січня міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти ракети, якими вона обстрілює Україну.

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