Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Welt.

"Зараз неможливо відправити Leopard, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", — сказав очільник кряду.

Минулого року Чехія надала Україні десятки основних бойових танків Т-72 радянського виробництва. Федеральний уряд Німеччини натомість пообіцяв Празі 14 танків Leopard 2 і одну броньовану евакуаційну машину в межах так званого кільцевого обміну. Перший Leopard булодоставлено у грудні 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.

24 січня міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти ракети, якими вона обстрілює Україну.

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