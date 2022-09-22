Чехія не видаватиме візи росіянам, які втікають від мобілізації
Росіяни, які втікають від мобілізації, не матимуть права на отримання гуманітарних віз у Чехії
Про це повідомляє ČTK.
"Я розумію, що росіяни тікають від відчайдушних рішень Путіна. Але ті, хто тікає з країни через небажання виконувати обов’язок, запроваджений їхньою державою, не мають права на гуманітарну візу", – переконаний глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
За словами прем'єр-міністра Петра Фіали, Чехія розглядатиме потенційних дезертирів за тією ж процедурою, що й будь-кого, хто шукає притулку.
- Нагадаємо, 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.
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