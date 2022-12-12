Чехія працевлаштує тисячі українських фахівців для нарощування виробництва зброї

Про це розповів заступник міністра оборони Томаш Копечний "Чеському радіо".

За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників з досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.

"Навпаки, це значно збільшить надходження до державного бюджету. Принадність у тому, що фінансуватиме його не чеська корона, а іноземні інвестори, і від цього чеська економіка та чеський народ стануть багатшими. І те, що наші союзники оплачуватимуть цей рахунок, є абсолютно неймовірною, справді історичною можливістю", - зазначив він.

7 грудня стало відомо, що Чехія передасть Україні близько €2 млн на мобільну меддопомогу і житлові бокси для переселенців.