Чехія припинила видачу віз росіянам та білорусам
Уряд Чеської Республіки ухвалив рішення про припинення видачі віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі до кінця березня 2023 року
Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на пропозицію міністерства закордонних справ Чехії.
"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ і підтриманим республікою Білорусь", - йдеться у заяві МЗС.
Зазначається, що після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам РФ, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.
У МЗС уточнили, що заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами Росії та Білорусі, згідно з новим положенням закону вважатимуться неприйнятними і їх не розглядатимуть.
Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь задля припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.
При цьому зазначається, що росіян та білорусів, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії, нововведення не стосуються. Вони й надалі можуть подавати заяви на подовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, передбаченому законом про перебування іноземців на території Чехії.
Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, посвідки на проживання чи постійного місця проживання, якщо перебування заявника в Чехії – в інтересах країни. Це повинен підтвердити міністр закордонних справ.
- 10 червня у ЗМІ повідомили, що Чехія видала українським біженцям майже 370 тис. віз тимчасового захисту. Візи тимчасового захисту дозволяють їх власникам перебувати в країні впродовж року та надають доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.
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