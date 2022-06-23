Чехія припинила видачу віз росіянам та білорусам

Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на пропозицію міністерства закордонних справ Чехії.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ і підтриманим республікою Білорусь", - йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам РФ, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.

У МЗС уточнили, що заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами Росії та Білорусі, згідно з новим положенням закону вважатимуться неприйнятними і їх не розглядатимуть.

Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь задля припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

При цьому зазначається, що росіян та білорусів, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії, нововведення не стосуються. Вони й надалі можуть подавати заяви на подовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, передбаченому законом про перебування іноземців на території Чехії.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, посвідки на проживання чи постійного місця проживання, якщо перебування заявника в Чехії – в інтересах країни. Це повинен підтвердити міністр закордонних справ.

10 червня у ЗМІ повідомили, що Чехія видала українським біженцям майже 370 тис. віз тимчасового захисту. Візи тимчасового захисту дозволяють їх власникам перебувати в країні впродовж року та надають доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

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