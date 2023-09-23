Чехія призначила нового посла в Україні

Про це пише Radio Prague International.

Зазначається, що дипломати вже отримали від приймаючих країн агремани, необхідні для того, щоб очолити дипломатичне представництво. Посли відбудуть до місця служби протягом осені.

Повідомляється, що Радек Пех змінить у Києві Радека Матулу, який знаходиться в Україні вже шість років. З 2017 року Пех обіймав посаду посла Чехії в Копенгагені. Також раніше очолював чеські дипмісії у Фінляндії та Естонії, Румунії та Молдові, а також у Литві та працював на посадах директорів кількох департаментів міністерства іноземних справ Чехії.

"Чехія направляє нових послів у два ключові для нашої зовнішньої політики та політики безпеки пункти. Радек Пех отримав схвалення української сторони та замінить у Києві посла Матулу. Також агреман отримав і Бржетислав Данчак, який обійме посаду посла у Польщі", - сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.