Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Чехії більшість населення відчуває полегшення, бо 10 років президенства Мілоша Земана надовго затягнулися, зважаючи його вік, проблеми зі здоров'ям та інше. Тепер на президентській посаді буде людина, за яку принаймні не буде соромно. Чехи навіть горді з того, що чотиризірковий натівський генерал буде на чолі їхньої держави", - зазначив журналіст.

Ростислав Хотин додав, що у чехів відчуття гордості також за те, що за багато років вони вперше обрали людину, яку хотіли.

"Ще цікаво, що питання України було дуже активним, тобто одним з ключових моментів, за яким люди розділяли свої симпатії за Петра Павела чи Андрея Бабіша, була Україна, російська агресія проти України, допомога Україні. Це були перші вибори президента у країні Центральної та Східної Європи, та й у цілому в ЄС, де питання України було домінантним і воно вирішувало, за кого люди будуть голосувати. Чеська Республіка була першою країною, де українська тема розділяла виборців і була одним з ключових лакмусових папірців у визначенні своїх симпатій", - прокоментував Хотин.

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