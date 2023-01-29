Про це пише pravda.sk.

Зазначається, що 29 січня, у неділю, Петр Павел зателефонує Володимиру Зеленському: так, планується візит новообраного президента Чехії разом із Зузаною Чапутовою, президенткою Словаччини.

За словами Петра Павела, його колега зі Словаччини привітала цю ідею.

Нагадаємо, під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за збільшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрей Бабіш вимагав її скорочення.

Екскомандувач генштабу Чехії, відставний генерал Петр Павел у неділю, 28 січня 2023 року, переміг мільярдера Андрея Бабіша за підсумками другого туру виборів чеського президента. Після підрахунку 90% голосів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав Павела з обранням на посаду глави держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb