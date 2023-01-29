Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну разом із президенткою Словаччини, - ЗМІ
Петр Павел, переможець президентських виборів у Чехії, а також президентка Словаччини Зузана Чапутова планують спільну поїздку до України
Про це пише pravda.sk.
Зазначається, що 29 січня, у неділю, Петр Павел зателефонує Володимиру Зеленському: так, планується візит новообраного президента Чехії разом із Зузаною Чапутовою, президенткою Словаччини.
За словами Петра Павела, його колега зі Словаччини привітала цю ідею.
- Нагадаємо, під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за збільшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрей Бабіш вимагав її скорочення.
- Екскомандувач генштабу Чехії, відставний генерал Петр Павел у неділю, 28 січня 2023 року, переміг мільярдера Андрея Бабіша за підсумками другого туру виборів чеського президента. Після підрахунку 90% голосів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав Павела з обранням на посаду глави держави.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.
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