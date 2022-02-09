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"Челсі" переміг "Аль-Хіляль" та став другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу

9 лютого, 2022 середа
20:21
Спорт "Аль-Хіляль" - "Челсі"

У другому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу англійський "Челсі" переміг "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно змагаються команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу. 

Вчора, 8 лютого, у першому півфіналі змагались бразильський "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" з Єгипту. Сильнішими виявились гравці з Південної Америки - 2:0.

Європу на турнірі представляє лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів.  Вже сьогодні англійці та "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії визначали другого фіналіста.

Сенсації не сталось - лондонці забили 1 м'яч, відзначився Ромелу Лукаку, і вийшли у фінал КЧС.

Фінал відбудеться 12 лютого. Початок о 18:30.

Клубний чемпіонат світу - 2021

Півфінал

9 лютого

"Аль-Хіляль" - "Челсі" 0:1

Гол: Лукаку, 32

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футбол
Челсі
результати
клубний чемпіонат світу
Аль-Хіляль
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