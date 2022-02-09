"Челсі" переміг "Аль-Хіляль" та став другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу
У другому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу англійський "Челсі" переміг "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно змагаються команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу.
Вчора, 8 лютого, у першому півфіналі змагались бразильський "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" з Єгипту. Сильнішими виявились гравці з Південної Америки - 2:0.
Європу на турнірі представляє лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вже сьогодні англійці та "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії визначали другого фіналіста.
Сенсації не сталось - лондонці забили 1 м'яч, відзначився Ромелу Лукаку, і вийшли у фінал КЧС.
Фінал відбудеться 12 лютого. Початок о 18:30.
Клубний чемпіонат світу - 2021
Півфінал
9 лютого
"Аль-Хіляль" - "Челсі" 0:1
Гол: Лукаку, 32
- 8 лютого у першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу бразильський "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"
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