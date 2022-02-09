"Челсі" переміг "Аль-Хіляль" та став другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно змагаються команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу.



Вчора, 8 лютого, у першому півфіналі змагались бразильський "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" з Єгипту. Сильнішими виявились гравці з Південної Америки - 2:0.



Європу на турнірі представляє лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вже сьогодні англійці та "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії визначали другого фіналіста.



Сенсації не сталось - лондонці забили 1 м'яч, відзначився Ромелу Лукаку, і вийшли у фінал КЧС.



Фінал відбудеться 12 лютого. Початок о 18:30.



Клубний чемпіонат світу - 2021



Півфінал



9 лютого



"Аль-Хіляль" - "Челсі" 0:1



Гол: Лукаку, 32

8 лютого у першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу бразильський "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"

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