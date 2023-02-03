"Челсі" заявив Мудрика на Лігу чемпіонів

Про це повідомляє сайт Ліги чемпіонів.

Лондонський клуб зареєстрував трьох новачків, які приєднались до команди взимку. Мова йде про Михайла Мудрика, Енцо Фернандеса та Жоау Фелікса.

Захисник Бенуа Бадьяшіль та вінгер Ноні Мадуеке у список не потрапили, також клуб відзаявив форварда П’єра-Емеріка Обамеянга.

Заявка "Челсі" на плей-офф Ліги чемпіонів

Воротарі: Кепа Аррісабалага, Маркус Беттінеллі, Едуар Менді;

Захисники: Тіаго Сільва, Трево Чалоба, Бен Чілвелл, Ріс Джеймс, Каліду Кулібалі, Сезар Аспілікуета, Марк Кукурелья, Веслі Фофана;

Півзахисники: Енцо Фернандес, Н’Ґоло Канте, Матео Ковачич, Крістіан Пулишич, Рубен Лофтус-Чік, Мейсон Маунт, Рахім Стерлінг, Деніс Закарія, Хакім Хієш, Конор Галлахер, Карні Чуквуемека, Чарлі Вебстер, Люїс Голл;

Нападники: Жоау Фелікс, Михайло Мудрик, Армандо Броя, Кай Гаверц