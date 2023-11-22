"Челсі" знайшов в Італії зіркового конкурента для Мудрика
Вінгер італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія зацікавив лондонський "Челсі"
Про це повідомляє ESPN.
Придбання Хвічі Кварацхелії підходить під трансферну політику лондонського "Челсі". Стратегія клубу спрямована на трансфери молодих футболістів із великим потенціалом.
За інформацією джерела, Кварацхелією також цікавиться мадридський "Реал", "Барселона", англійські "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл".
Неаполітанці оцінюють Кварацхелію в 100 млн євро. На позиції грузина у "Челсі" грає Михайло Мудрик.
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21 жовтня "Челсі" та "Арсенал" зіграли в АПЛ внічию, а Михайло Мудрик відзначився голом.
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