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Головна Спорт "Челсі" знайшов в Італії зіркового конкурента для Мудрика

"Челсі" знайшов в Італії зіркового конкурента для Мудрика

22 листопада, 2023 середа
23:36
Спорт "Наполі", Хвіча Кварацхелія, Ліга чемпіонів

Вінгер італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія зацікавив лондонський "Челсі"

Про це повідомляє ESPN.

Придбання Хвічі Кварацхелії підходить під трансферну політику лондонського "Челсі". Стратегія клубу спрямована на трансфери молодих футболістів із великим потенціалом.

За інформацією джерела, Кварацхелією також цікавиться мадридський "Реал", "Барселона", англійські "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл".

Неаполітанці оцінюють Кварацхелію в 100 млн євро. На позиції грузина у "Челсі" грає Михайло Мудрик.

  • 21 жовтня "Челсі" та "Арсенал" зіграли в АПЛ внічию, а Михайло Мудрик відзначився голом.

Грузія
футбол
Італія
Челсі
Англія
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