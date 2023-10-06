Через атаку РФ знову не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією, пошкоджений обстрілами у вересні

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Унаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, тривають заходи зі стабілізації функціонування... Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки люди не постраждали.

У ДПСУ порадили громадянам обирати інші напрямки руху, зокрема через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Варто зазначити, що в ніч на 26 вересня росіяни вже стріляли по поромній переправі, внаслідок чого пункт пропуску "Орлівка" припиняв роботу. Зазначалося, що адміністративна будівля пункту пропуску вціліла, але ударна хвиля вибила шибки. На момент атаки на пункті пропуску стояв автобус із дітьми, який удалося вчасно вивезти. Водночас зо три десятки вантажівок було пошкоджено. Також постраждали водії одного з автобусів.