Через атаку РФ знову не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією, пошкоджений обстрілами у вересні
Через нічну ворожу атаку по припортовій інфраструктурі Одещини в ніч на 6 жовтня призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Унаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, тривають заходи зі стабілізації функціонування... Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок нічної атаки люди не постраждали.
У ДПСУ порадили громадянам обирати інші напрямки руху, зокрема через автомобільний пункт пропуску "Рені".
Варто зазначити, що в ніч на 26 вересня росіяни вже стріляли по поромній переправі, внаслідок чого пункт пропуску "Орлівка" припиняв роботу. Зазначалося, що адміністративна будівля пункту пропуску вціліла, але ударна хвиля вибила шибки. На момент атаки на пункті пропуску стояв автобус із дітьми, який удалося вчасно вивезти. Водночас зо три десятки вантажівок було пошкоджено. Також постраждали водії одного з автобусів.
- У ніч на 6 жовтня російські загарбники запустили декілька груп "шахедів", які рухалися зі сходу та півдня у напрямку західної України. Є влучання у прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав'я.
- Відомо, що сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників.
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