Через атаку РФ по Одещині не працює пункт пропуску з Румунією, але дрони не перетинали кордон

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

Вона спростувала поширену у телеграм-каналах інформацію про те, що під час нічної російської атаки на Ізмаїльський район дрони нібито перетнули територію Румунії.

"У нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного", – наголосила Гуменюк.

Водночас у Держприкордонслужбі України повідомили, що роботу поромного пункту пропуску "Орлівка - Ісакча" між Україною та Румунією на Одещині тимчасово призупинено.

Наразі там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", - додали у ДПСУ.

Що відомо про інциденти з падінням осколків дронів РФ у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. Натомість очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

Згодом МЗС Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також там викликали посла РФ та провели консультації з НАТО.

Заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія країни готова за необхідності збивати російські дрони.