Через блокаду Чорного моря в заручниках у Росії мільйони людей, – Зеленський на фестивалі у Відні

Про це він розповів у власному телеграмі.

"Росія заблокувала Чорне море, це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей. Звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський пояснив, якщо не зняти загрозу голоду та не розблокувати Чорне море, результатом продовольчої кризи буде величезна міграційна хвиля, яка досягне й країн Європи.

За словами президента, Росія щорічно витрачає мільярди доларів на дезінформацію та агресивну пропаганду, яка залишається в інформаційному просторі ЄС.

Зеленський також зазначив, що РФ підтримує кіберзлочинців, адже Україна, Литва та інші країни постійно зазнають російських кібератак.

Окрім цього, ринки НАТО досі залежні від російських компаній, зокрема від Газпрому та російських постачальників нафти.

Також він заявив, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів, бо Росія витрачає гроші з продажу нафти та газу проти Заходу, самих європейців і спільноти демократичних країн. Тому цей грошовий потік в Росію має зупинитись цьогоріч, інакше ті, хто проти демократії, зрозуміють, що демократичний світ нездатний захищатись.

Зеленський сказав, що війна Росії проти України - це продовження давньої антиєвропейської політики РФ. Тож український "gamechanging" ("зміна гри", - ред.) полягає у тому, що Україна дає шанс зробити те, що треба було зробити вже давно - максимально посилити європейську єдність, позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів, підтримати вільні ЗМІ, створити інструменти захисту від кіберзагроз та підкріпити міжнародне право реальними покараннями за його порушення.

30 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО працює над можливістю вивезти зерно з України сушею та морем. Зокрема, за словами Генсека НАТО, Греція заявила про готовність надати кораблі, якими можна буде вивезти зернові культури з українських портів.

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